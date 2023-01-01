Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.99 и 1.4 кг) На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11902 vs 8348 баллов

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11902 vs 8348 баллов Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.4 кг Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 667 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~79.4% Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров - 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1658:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Gram Style 14" (2023) 400 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 0 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram Style 14" (2023) 1.69 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) +78% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.