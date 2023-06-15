Главная > Сравнение ноутбуков > Gram Style 14" (2023) или Zenbook 14 OLED (UM3402) – что лучше выбрать?

LG Gram Style 14" (2023) против Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)

62 из 100
LG Gram Style 14
VS
58 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
LG Gram Style 14" (2023)
Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Style 14" (2023) и Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (0.99 и 1.39 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11189 vs 7989 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (80 и 75 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Style 14" (2023)
vs
Zenbook 14 OLED (UM3402)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.39 кг
Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 667 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~82.2%
Боковые рамки 5.1 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость
Gram Style 14" (2023)
400 нит
Zenbook 14 OLED (UM3402) +50%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 6 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 448
Блоки текстурирования (TMUs) 48 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 7
Производительность GPU
Gram Style 14" (2023) +53%
1.69 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UM3402)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) или LG Gram Style 14" (2023)
2. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или LG Gram Style 14" (2023)
3. Microsoft Surface Laptop 5 13.5 или LG Gram Style 14" (2023)
4. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") или LG Gram Style 14" (2023)
5. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) или LG Gram Style 14" (2023)
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
7. Dell XPS 13 9315 или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
8. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
9. LG Gram 14 (2023) или Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) и LG Gram Style 14" (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры