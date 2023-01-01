Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.99 и 1.56 кг)

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (0.99 и 1.56 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (667 и 726 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 11189 баллов

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13796 vs 11189 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.56 кг Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 667 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~84% Боковые рамки 5.1 мм 4.8 мм Цвета Белый, Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 (60Hz) 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Gram Style 14" (2023) 400 нит Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 0 Вт 90 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU Gram Style 14" (2023) 1.69 терафлопс Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023) +280% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.