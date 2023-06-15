LG Gram Style 14" (2023) против Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (0.99 и 1.49 кг)
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 14 OLED (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 173-236% больше FPS в играх
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12769 vs 11189 баллов
- На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.49 кг
|Размеры
|311.6 x 213.9 x 15.9 мм
|311 x 220.8 x 17 мм
|Площадь
|667 см2
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.3%
|~82.8%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Белый, Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|-
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1670
1560
Geekbench 5 (многоядерный)
10361
9830
Cinebench R23 (одноядерный)
1753
1608
Cinebench R23 (многоядерный)
11189
Aero 14 OLED (2023) +14%
12769
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|FLOPS
|1.69 терафлопс
|7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|96 бит
|Скорость памяти
|6 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|24
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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