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LG Gram Style 14" (2023) против Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)

62 из 100
LG Gram Style 14
VS
46 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
LG Gram Style 14" (2023)
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 80 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Style 14" (2023) и Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (0.99 и 1.7 кг)
  • На 140% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11189 vs 4666 баллов
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (80 и 38 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (667 и 850 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Style 14" (2023)
vs
IdeaPad 3 (15", AMD)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.7 кг
Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
Площадь 667 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~79%
Боковые рамки 5.1 мм 6.9 мм
Цвета Белый, Черный Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 44 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1402:1
Цветовой охват sRGB - 57.7%
Охват Adobe RGB - 41.2%
Охват DCI-P3 - 40%
Время отклика 1 мс 26 мс
Максимальная яркость
Gram Style 14" (2023) +33%
400 нит
IdeaPad 3 (15", AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 6 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 8
Производительность GPU
Gram Style 14" (2023)
1.69 терафлопс
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6000 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 76.4 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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