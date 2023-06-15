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LG Gram Style 14" (2023) против Gram 16 (2023)

62 из 100
LG Gram Style 14
VS
65 из 100
LG Gram 16 (2023)
LG Gram Style 14" (2023)
LG Gram 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 80 Вт*ч
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Style 14" (2023) и Gram 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (0.99 и 1.29 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (667 и 860 см2)
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать LG Gram 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Style 14" (2023)
vs
Gram 16 (2023)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.29 кг
Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 355.1 x 242.3 x 16.8 мм
Площадь 667 см2 860 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~86.3%
Боковые рамки 5.1 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Gram Style 14" (2023) +14%
400 нит
Gram 16 (2023)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 285 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
FLOPS 1.69 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40
Производительность GPU
Gram Style 14" (2023)
1.69 терафлопс
Gram 16 (2023) +280%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x3W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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