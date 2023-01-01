Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 80 Вт*ч - 80 Вт*ч 90 Вт*ч Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023) Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (0.99 и 1.45 кг)

Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (0.99 и 1.45 кг) Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (667 и 980 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (667 и 980 см ) Имеет на 37% более четкий дисплей – 243 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 37% более четкий дисплей – 243 против 178 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 17 (2023) Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 90 Гц Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.45 кг Размеры 311.6 x 213.9 x 15.9 мм 378.8 x 258.8 x 17.8 мм Площадь 667 см2 980 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.3% ~85.5% Боковые рамки 5.1 мм 6.3 мм Цвета Белый, Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 17 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 144 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Gram Style 14" (2023) +14% 400 нит Gram 17 (2023) 350 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 285 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - FLOPS 1.69 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU Gram Style 14" (2023) 1.69 терафлопс Gram 17 (2023) +280% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x3W Dolby Atmos Да Да Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.