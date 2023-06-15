Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11989 vs 7954 баллов

На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11989 vs 7954 баллов Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 27.4 Вт*ч большей батареей (80 и 52.6 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 857 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 857 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.24 кг Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 857 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~82% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Количество куллеров 2 -

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 1 мс 29 мс Максимальная яркость Gram Style 16" (2023) 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram Style 16" (2023) 1.69 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +78% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.