Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Легче – весит на 270 граммов меньше (1.23 и 1.5 кг)

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.23 и 1.5 кг) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13194 vs 11615 баллов

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13194 vs 11615 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (710 и 857 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.5 кг Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 316.4 x 224.5 x 18.9 мм Площадь 857 см2 710 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~80% Боковые рамки 5.3 мм 7.4 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Gram Style 16" (2023) 400 нит Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) +50% 600 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 6 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram Style 16" (2023) +20% 1.69 терафлопс Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.