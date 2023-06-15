Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 3072 x 1920 Батарея 80 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.23 и 1.91 кг)

Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.23 и 1.91 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч) На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11615 vs 6717 баллов

На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11615 vs 6717 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 5620 Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.91 кг Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 857 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм Цвета Белый, Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 3072 x 1920 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 800:1 Время отклика 1 мс 35 мс Максимальная яркость Gram Style 16" (2023) +60% 400 нит Vostro 5620 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) GeForce MX570 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1087 МГц Boost частота GPU - 1155 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 40 Производительность GPU Gram Style 16" (2023) 1.69 терафлопс Vostro 5620 +184% 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.