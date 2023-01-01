Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.23 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.23 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (857 и 1035 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (857 и 1035 см ) Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Framework Laptop 16 Видеокарта показывает в среднем на 609-830% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 609-830% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 11851 баллов

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 11851 баллов Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (85 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (85 и 80 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 2.1 кг Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм Площадь 857 см2 1035 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~71.7% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Белый, Черный Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Материал - Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1500:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 1 мс 9 мс Максимальная яркость Gram Style 16" (2023) 400 нит Laptop 16 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 85 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX 7700S 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU - 2500 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 20.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с ~18 Гбит/с Шейдерные блоки 768 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 48 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 64 Производительность GPU Gram Style 16" (2023) 1.69 терафлопс Laptop 16 +1107% 20.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1318 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 12.2 x 7.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.