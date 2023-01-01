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LG Gram Style 16" (2023) против Framework Laptop 16

66 из 100
LG Gram Style 16
VS
75 из 100
Framework Laptop 16
LG Gram Style 16" (2023)
Framework Laptop 16
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Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Style 16" (2023) и Framework Laptop 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.23 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (857 и 1035 см2)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 609-830% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 11851 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (85 и 80 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Style 16" (2023)
vs
Laptop 16

Корпус

Вес 1.23 кг 2.1 кг
Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
Площадь 857 см2 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~71.7%
Боковые рамки 5.3 мм 6 мм
Цвета Белый, Черный Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
Материал - Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1500:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс 9 мс
Максимальная яркость
Gram Style 16" (2023)
400 нит
Laptop 16 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева -
Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 780M
Техпроцесс 10 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Gram Style 16" (2023)
10389
Laptop 16 +37%
14222
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Gram Style 16" (2023)
11851
Laptop 16 +50%
17720
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU - 2500 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 20.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6 Гбит/с ~18 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 48 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 64
Производительность GPU
Gram Style 16" (2023)
1.69 терафлопс
Laptop 16 +1107%
20.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1318
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.2 x 7.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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