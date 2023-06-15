Главная > Сравнение ноутбуков > Gram Style 16" (2023) или ThinkPad X1 Carbon Gen 10 – что лучше выбрать?

LG Gram Style 16" (2023) против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

64 из 100
LG Gram Style 16
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
LG Gram Style 16" (2023)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Style 16" (2023) и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11989 vs 6299 баллов
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (80 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 236 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.12 и 1.23 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (702 и 857 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Style 16" (2023)
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Корпус

Вес 1.23 кг 1.12 кг
Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм
Площадь 857 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~80.9%
Боковые рамки 5.3 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 35.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 2067:1
Цветовой охват sRGB - 98.6%
Охват Adobe RGB - 76.5%
Охват DCI-P3 - 74.6%
Время отклика 1 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:08 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 297 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Gram Style 16" (2023) +20%
1.69 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.0 x 5.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) или LG Gram Style 16" (2023)
2. Apple MacBook Pro 16 (2023) или LG Gram Style 16" (2023)
3. Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") или LG Gram Style 16" (2023)
4. LG Gram 16 (2023) или LG Gram Style 16" (2023)
5. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) или LG Gram Style 16" (2023)
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
7. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
8. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и LG Gram Style 16" (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры