Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Style 16" (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11989 vs 8786 баллов

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11989 vs 8786 баллов Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (80 и 72 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (80 и 72 Вт*ч) Имеет на 50% более четкий дисплей – 236 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 236 против 157 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (667 и 857 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.25 кг Размеры 355.1 x 241.3 x 15.9 мм 312 x 213.9 x 16.8 мм Площадь 857 см2 667 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.6% ~85.2% Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 36 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1312:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 1 мс 36 мс Максимальная яркость Gram Style 16" (2023) +14% 400 нит Gram 14 (2022) 350 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 233 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram Style 16" (2023) +20% 1.69 терафлопс Gram 14 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x3W 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.1 x 6.9 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.