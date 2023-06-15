Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) Легче – весит на 250 граммов меньше (0.99 и 1.24 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (0.99 и 1.24 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11939 vs 7954 баллов

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11939 vs 7954 баллов Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (60 и 52.6 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (654 и 810 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.24 кг Размеры 356 x 227.45 x 10.99-12.55 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 810 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~82% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 1 мс 29 мс Максимальная яркость Gram Ultraslim 15.6" (2023) 400 нит MacBook Air (M2, 2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 768 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 48 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 32 Производительность GPU Gram Ultraslim 15.6" (2023) 1.69 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +78% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 6000 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.