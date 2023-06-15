Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.99 и 1.17 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.99 и 1.17 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11939 vs 8730 баллов

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11939 vs 8730 баллов Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (60 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (60 и 55 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (588 и 810 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (588 и 810 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.99 кг 1.17 кг Размеры 356 x 227.45 x 10.99-12.55 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм Площадь 810 см2 588 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~88.6% Боковые рамки 5.3 мм 3.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 940:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 71% Охват DCI-P3 - 69% Время отклика 1 мс 33 мс Максимальная яркость Gram Ultraslim 15.6" (2023) 400 нит XPS 13 Plus 9320 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки - 2:40 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт Вес зарядного устройства - 254 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 768 640 Блоки текстурирования (TMUs) 48 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20 Производительность GPU Gram Ultraslim 15.6" (2023) +20% 1.69 терафлопс XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6000 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.