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LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против Dell XPS 13 Plus 9320

57 из 100
LG Gram Ultraslim 15.6
VS
55 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.99 и 1.17 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11939 vs 8730 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (60 и 55 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (588 и 810 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Ultraslim 15.6" (2023)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 0.99 кг 1.17 кг
Размеры 356 x 227.45 x 10.99-12.55 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 810 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~88.6%
Боковые рамки 5.3 мм 3.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 940:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика 1 мс 33 мс
Максимальная яркость
Gram Ultraslim 15.6" (2023)
400 нит
XPS 13 Plus 9320 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт
Вес зарядного устройства - 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 640
Блоки текстурирования (TMUs) 48 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 20
Производительность GPU
Gram Ultraslim 15.6" (2023) +20%
1.69 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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