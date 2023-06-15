Главная > Сравнение ноутбуков > Gram Ultraslim 15.6" (2023) или Gram 2-in-1 14" (2023) – что лучше выбрать?

LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против 2-in-1 14" (2023)

57 из 100
LG Gram Ultraslim 15.6
VS
55 из 100
LG Gram 2-in-1 14
LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
LG Gram 2-in-1 14" (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) и 2-in-1 14" (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать LG Gram Ultraslim 15.6" (2023)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (0.99 и 1.25 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать LG Gram 2-in-1 14" (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (72 и 60 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (689 и 810 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Gram Ultraslim 15.6" (2023)
vs
Gram 2-in-1 14" (2023)

Корпус

Вес 0.99 кг 1.25 кг
Размеры 356 x 227.45 x 10.99-12.55 мм 314 x 219.5 x 16.75 мм
Площадь 810 см2 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~82.5%
Боковые рамки 5.3 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие - Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 768
Блоки текстурирования (TMUs) 48 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 24
Производительность GPU
Gram Ultraslim 15.6" (2023)
1.69 терафлопс
Gram 2-in-1 14" (2023)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6000 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
3. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
4. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
5. LG Gram Ultraslim 15.6" (2023) против LG Gram 17 (2023)
6. LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
7. LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
8. LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
9. LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)
10. LG Gram 2-in-1 14" (2023) против Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между LG Gram 2-in-1 14" (2023) и Ultraslim 15.6" (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры