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Microsoft Surface Book 3 13.5 против Apple MacBook Air (2019)

61 из 100
Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
46 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Microsoft Surface Book 3 13.5
Apple MacBook Air (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 8210Y
Графика Intel UHD Graphics 617
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5 и Apple MacBook Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
  • Видеокарта показывает в среднем на 384-524% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1205 vs 597 баллов
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (69 и 50 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.25 и 1.64 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (644 и 724 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.64 кг 1.25 кг
Ширина 312 мм 304 мм
Высота 232 мм 212 мм
Толщина 15-23 мм 15.6 мм
Площадь 724 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~79.6%
Боковые рамки 13.3 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 33.6 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1238:1
Цветовой охват sRGB 95% 94.6%
Охват Adobe RGB 61% 61.3%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 13.5
400 нит
MacBook Air (2019)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства - 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1050 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 192
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 61.8 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 0.5 мм
Тачпад
Размер - 11.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

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