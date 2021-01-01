Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Book 3 13.5" или XPS 13 9310 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Book 3 13.5" против Dell XPS 13 9310

Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
Dell XPS 13 9310
Microsoft Surface Book 3 13.5"
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3000 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5" и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5"
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (69 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 267 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.2 и 1.64 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (589 и 724 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5"
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.64 кг 1.2 кг
Ширина 312 мм 296 мм
Высота 232 мм 199 мм
Толщина 15-23 мм 15 мм
Площадь 724 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~88.4%
Боковые рамки 13.3 мм 3.7 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 33.6 дБ 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Охват Adobe RGB 61% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 13.5"
400 нит
XPS 13 9310 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 218 граммов

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 61.8 дБ 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 (2-in-1) или Surface Book 3 13.5"
2. VivoBook S13 S333 или Surface Book 3 13.5"
3. Spin 5 (SP513-55N) или Surface Book 3 13.5"
4. Inspiron 13 7306 или Surface Book 3 13.5"
5. Blade Stealth 13 (2020) или XPS 13 9310

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9310 и Microsoft Surface Book 3 13.5" – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях