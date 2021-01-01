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Microsoft Surface Book 3 13.5" против Dell XPS 15 9500

Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
Dell XPS 15 9500
Microsoft Surface Book 3 13.5"
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3000 x 2000
Батарея 69 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5" и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5"
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.64 и 1.83 кг)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (69 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 267 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (724 и 791 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2118 vs 1371 баллов
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5"
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 1.64 кг 1.83 кг
Ширина 312 мм 344 мм
Высота 232 мм 230 мм
Толщина 15-23 мм 18 мм
Площадь 724 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~89.2%
Боковые рамки 13.3 мм 4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума 33.6 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Охват Adobe RGB 61% 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика 35 мс 43 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 13.5"
400 нит
XPS 15 9500 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 61.8 дБ 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1485 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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