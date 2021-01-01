Microsoft Surface Book 3 13.5 против HP Elite x2 G8
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (69 и 47 Вт*ч)
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 267 против 178 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Elite x2 G8
- Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.17 и 1.64 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (611 и 724 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|1.17 кг
|Ширина
|312 мм
|290 мм
|Высота
|232 мм
|210.6 мм
|Толщина
|15-23 мм
|0.8 мм
|Площадь
|724 см2
|611 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75%
|~80.2%
|Боковые рамки
|13.3 мм
|5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|33.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|3000 x 2000 пикселей
|1920 x 1280 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|95%
|-
|Охват Adobe RGB
|61%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 102 Вт
|65 Вт
Звук
|Аудиочип
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|61.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.55 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1040
Elite x2 G8 +26%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
2858
Elite x2 G8 +52%
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Elite x2 G8 +19%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
1371
Elite x2 G8 +46%
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|-
|Частота
|3733 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
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