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Microsoft Surface Book 3 13.5 против HP ENVY 13

Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
HP ENVY 13
Microsoft Surface Book 3 13.5
HP ENVY 13
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Экран 3000 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5 и HP ENVY 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (69 и 51 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 267 против 166 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY 13
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.31 и 1.64 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (596 и 724 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5
vs
ENVY 13

Корпус

Вес 1.64 кг 1.31 кг
Ширина 312 мм 306.5 мм
Высота 232 мм 194.5 мм
Толщина 15-23 мм 17 мм
Площадь 724 см2 596 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~81.8%
Боковые рамки 13.3 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 33.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 95% -
Охват Adobe RGB 61% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 13.5
400 нит
ENVY 13
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 61.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Surface Book 3 13.5
1040
ENVY 13 +26%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Book 3 13.5
2858
ENVY 13 +52%
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Surface Book 3 13.5
1371
ENVY 13 +46%
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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