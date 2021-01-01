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Microsoft Surface Book 3 13.5 против HP Pavilion Aero 13

60 из 100
Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
57 из 100
HP Pavilion Aero 13
Microsoft Surface Book 3 13.5
HP Pavilion Aero 13
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Экран 3000 x 2000
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5 и HP Pavilion Aero 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (69 и 43 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 267 против 170 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Pavilion Aero 13
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (0.95 и 1.64 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7431 vs 4270 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (623 и 724 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5
vs
Pavilion Aero 13

Корпус

Вес 1.64 кг 0.95 кг
Размеры 312 x 232 x 15-23 мм 298 x 209 x 17 мм
Площадь 724 см2 623 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~82.3%
Боковые рамки 13.3 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 33.6 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1316:1
Цветовой охват sRGB 95% 99.8%
Охват Adobe RGB 61% 74.8%
Охват DCI-P3 - 73.4%
Время отклика 35 мс 37 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 13.5
400 нит
Pavilion Aero 13
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1600 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Surface Book 3 13.5 +188%
3.195 терафлопс
Pavilion Aero 13
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 61.8 дБ 76.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Размер - 11.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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