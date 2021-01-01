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Microsoft Surface Book 3 13.5 против Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

60 из 100
Microsoft Surface Book 3 13.5
VS
60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
Microsoft Surface Book 3 13.5
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 13.5 и Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (69 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 267 против 227 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.28 и 1.64 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 4332 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (619 и 724 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 13.5
vs
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.64 кг 1.28 кг
Ширина 312 мм 296.9 мм
Высота 232 мм 208.5 мм
Толщина 15-23 мм 15.9 мм
Площадь 724 см2 619 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75% ~82.8%
Боковые рамки 13.3 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 33.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3000 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Охват Adobe RGB 61% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 102 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 13.5 +13%
3.195 терафлопс
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 61.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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