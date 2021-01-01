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Microsoft Surface Book 3 15" против Acer Aspire 5 (A515-56)

Microsoft Surface Book 3 15
VS
Acer Aspire 5 (A515-56)
Microsoft Surface Book 3 15"
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3240 x 2160
Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15" и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15"
  • Видеокарта показывает в среднем на 213-291% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (82 и 48 Вт*ч)
  • Имеет на 160% более четкий дисплей – 260 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15"
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.65 кг
Ширина 343 мм 363.4 мм
Высота 251 мм 238.5 мм
Толщина 15-23 мм 17.9 мм
Площадь 861 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~77.4%
Боковые рамки 13 мм 9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% -
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 15" +33%
400 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма 260 граммов

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1536 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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