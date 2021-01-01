Surface Book 3 15 или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (82 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 90% более четкий дисплей – 260 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5397 vs 4664 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.7 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 861 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~82.3% Боковые рамки 13 мм 5.7 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ 39 дБ

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 93% 99.5% Охват Adobe RGB 58% 68.5% Охват DCI-P3 - 66.6% Время отклика 35 мс 26 мс Максимальная яркость Surface Book 3 15 +33% 400 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1100 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Book 3 15 +191% 4.101 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 65.7 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.