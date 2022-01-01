Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Комплектуется на 23.8 Вт*ч большей батареей (82 и 58.2 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 15% более четкий дисплей – 260 против 227 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4664 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 861 см 2 )

) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.4 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 861 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~79.4% Боковые рамки 13 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 34 дБ 41.9 дБ

Дисплей 3240 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1600:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 93% 100% Охват Adobe RGB 58% 88.3% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 127 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 452 грамма 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1140 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1278 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Surface Book 3 15 +58% 4.101 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 65.7 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.