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Microsoft Surface Book 3 15 против ASUS TUF Gaming F15 (2021)

62 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
63 из 100
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Microsoft Surface Book 3 15
ASUS TUF Gaming F15 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3240 x 2160
Батарея 82 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и ASUS TUF Gaming F15 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (82 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3789 vs 1615 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
TUF Gaming F15 (2021)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.3 кг
Ширина 343 мм 359 мм
Высота 251 мм 256 мм
Толщина 15-23 мм 22.8-24.3 мм
Площадь 861 см2 919 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~73%
Боковые рамки 13 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 789:1
Цветовой охват sRGB 93% 62.5%
Охват Adobe RGB 58% 47.3%
Охват DCI-P3 - 41.9%
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 15 +60%
400 нит
TUF Gaming F15 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма 546 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс
TUF Gaming F15 (2021) +6%
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ 77.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 10.6 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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