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Microsoft Surface Book 3 15" против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

Microsoft Surface Book 3 15
VS
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Microsoft Surface Book 3 15"
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
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Экран 3240 x 2160
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15" и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15"
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 1543 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (96 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15"
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 1.9 кг 1.9 кг
Ширина 343 мм 356 мм
Высота 251 мм 230 мм
Толщина 15-23 мм 19.9 мм
Площадь 861 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~82%
Боковые рамки 13 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% 100%
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 15" +33%
400 нит
ZenBook Flip 15 OLED UX564
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 127 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1200 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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