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Microsoft Surface Book 3 15 против Dell Inspiron 14 5415

63 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
50 из 100
Dell Inspiron 14 5415
Microsoft Surface Book 3 15
Dell Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 82 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и Dell Inspiron 14 5415 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (82 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 260 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.62 и 1.9 кг)
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 4475 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (684 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.9 кг 1.62 кг
Ширина 343 мм 321.2 мм
Высота 251 мм 212.8 мм
Толщина 15-23 мм 17.9 мм
Площадь 861 см2 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~79%
Боковые рамки 13 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 500:1
Цветовой охват sRGB 93% -
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 15 +60%
400 нит
Inspiron 14 5415
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1600 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Surface Book 3 15 +270%
4.101 терафлопс
Inspiron 14 5415
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.0 см
Windows Precision Да Да

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