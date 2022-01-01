Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 82 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (82 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 79% более четкий дисплей – 260 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 4664 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (792 и 861 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.84 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 861 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~89% Боковые рамки 13 мм 4.2 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 93% 100% Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит XPS 15 9520 (2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 127 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1140 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1223 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Surface Book 3 15 4.101 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +22% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 65.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.1 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.