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Microsoft Surface Book 3 15 против Dell XPS 15 9520 (2022)

57 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
Microsoft Surface Book 3 15
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3240 x 2160
Батарея 82 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (82 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 260 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 4664 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (792 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.84 кг
Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм
Площадь 861 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~89%
Боковые рамки 13 мм 4.2 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 93% 100%
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 15
400 нит
XPS 15 9520 (2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 127 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 40 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1223 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс
XPS 15 9520 (2022) +22%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.1 Нет
USB Type-C 1x USB 3.1 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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