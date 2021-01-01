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Microsoft Surface Book 3 15 против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

64 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Microsoft Surface Book 3 15
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
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Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • Видеокарта показывает в среднем на 114-155% больше FPS в играх
  • На 201% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 1615 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (99 и 82 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 1.9 кг 2 кг
Ширина 343 мм 356 мм
Высота 251 мм 250 мм
Толщина 15-23 мм 19.9 мм
Площадь 861 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~75.4%
Боковые рамки 13 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% 100%
Охват Adobe RGB 58% 99%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 127 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1642 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +207%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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