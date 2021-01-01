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Microsoft Surface Book 3 15 против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

65 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
75 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Microsoft Surface Book 3 15
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 169-230% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 1615 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (99 и 82 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 1.9 кг 2 кг
Ширина 343 мм 357 мм
Высота 251 мм 244 мм
Толщина 15-23 мм 23 мм
Площадь 861 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~77%
Боковые рамки 13 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1152:1
Цветовой охват sRGB 93% 90%
Охват Adobe RGB 58% 67%
Охват DCI-P3 - 65.6%
Время отклика 35 мс 9 мс
Максимальная яркость
Surface Book 3 15 +33%
400 нит
Aorus 15G (RTX 30 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 127 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1365 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +307%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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