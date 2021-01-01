Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Book 3 15 или ENVY 14 (2021) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Book 3 15 против HP ENVY 14 (2021)

Microsoft Surface Book 3 15
VS
HP ENVY 14 (2021)
Microsoft Surface Book 3 15
HP ENVY 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3240 x 2160
Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и HP ENVY 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 18.7 Вт*ч большей батареей (82 и 63.3 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 260 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY 14 (2021)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1543 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (702 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
ENVY 14 (2021)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.6 кг
Ширина 343 мм 313.2 мм
Высота 251 мм 224 мм
Толщина 15-23 мм 18 мм
Площадь 861 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~81%
Боковые рамки 13 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ 48.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% -
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 127 Вт 90 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 452 грамма 430 граммов

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 65.7 дБ 82.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.5 см
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1155 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 и Microsoft Surface Book 3 15
2. Microsoft Surface Laptop 4 13.5 и Microsoft Surface Book 3 15
3. Dell Inspiron 15 3501 и Microsoft Surface Book 3 15
4. ASUS VivoBook S15 S532 и Microsoft Surface Book 3 15
5. Dell Precision 15 3560 и Microsoft Surface Book 3 15
6. HP Spectre x360 14 (2021) и HP ENVY 14 (2021)
7. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и HP ENVY 14 (2021)
8. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и HP ENVY 14 (2021)
9. HP ENVY x360 13 (2021) и HP ENVY 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY 14 (2021) и Microsoft Surface Book 3 15 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях