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Microsoft Surface Book 3 15 против HP ENVY x360 15 (Ryzen)

72 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
54 из 100
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Microsoft Surface Book 3 15
HP ENVY x360 15 (Ryzen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и HP ENVY x360 15 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (82 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (Ryzen)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
ENVY x360 15 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.86 кг
Ширина 343 мм 358.9 мм
Высота 251 мм 228 мм
Толщина 15-23 мм 18.2 мм
Площадь 861 см2 818 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~82%
Боковые рамки 13 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% -
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 15
400 нит
ENVY x360 15 (Ryzen)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм -
Тачпад
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1140 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1600 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1536 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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