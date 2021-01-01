Surface Book 3 15 или ENVY x360 15T (Intel, ed100) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (82 и 51 Вт*ч)

Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4970 vs 4664 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.97 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 357.8 x 230.1 x 18.8 мм Площадь 861 см2 823 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~81.5% Боковые рамки 13 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1600:1 - Цветовой охват sRGB 93% - Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит ENVY x360 15T (Intel, ed100) 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1100 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Book 3 15 +191% 4.101 терафлопс ENVY x360 15T (Intel, ed100) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет - Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.1 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 65.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.