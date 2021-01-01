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Microsoft Surface Book 3 15 против HP Omen 15 (2021 Intel)

64 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
65 из 100
HP Omen 15 (2021 Intel)
Microsoft Surface Book 3 15
HP Omen 15 (2021 Intel)
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Экран 3240 x 2160
Процессор Intel Core i7 1065G7
Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и HP Omen 15 (2021 Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.9 и 2.46 кг)
  • Комплектуется на 11.1 Вт*ч большей батареей (82 и 70.9 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-122% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2185 vs 1615 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
Omen 15 (2021 Intel)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.46 кг
Ширина 343 мм 357.9 мм
Высота 251 мм 239.7 мм
Толщина 15-23 мм 22.6 мм
Площадь 861 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~78.2%
Боковые рамки 13 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ -

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 -
Цветовой охват sRGB 93% -
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 15 +33%
400 нит
Omen 15 (2021 Intel)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1140 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 15
4.101 терафлопс
Omen 15 (2021 Intel) +163%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 65.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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