Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Имеет на 15% более четкий дисплей – 260 против 226 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Spectre x360 16 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 4664 баллов

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм Площадь 861 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~84.5% Боковые рамки 13 мм 6.7 мм Цвета Серебристый Черный, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 3240 x 2160 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1600:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 93% 100% Охват Adobe RGB 58% 74% Охват DCI-P3 - 74% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит Spectre x360 16 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 127 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1140 МГц - Boost частота GPU 1335 МГц - FLOPS 4.101 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Surface Book 3 15 4.101 терафлопс Spectre x360 16 +57% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 4.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 65.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм - Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.