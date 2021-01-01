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Microsoft Surface Book 3 15 против Huawei MateBook 14s

61 из 100
Microsoft Surface Book 3 15
VS
62 из 100
Huawei MateBook 14s
Microsoft Surface Book 3 15
Huawei MateBook 14s
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Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15 и Huawei MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (82 и 60 Вт*ч)
  • Имеет на 22% более четкий дисплей – 260 против 213 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.43 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4664 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (721 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.9 кг 1.43 кг
Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 861 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~83.3%
Боковые рамки 13 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 93% 100%
Охват Adobe RGB 58% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Surface Book 3 15
400 нит
MateBook 14s
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1140 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Book 3 15 +191%
4.101 терафлопс
MateBook 14s
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS -
Формат звука 2.0 4.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 65.7 дБ 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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