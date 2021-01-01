Microsoft Surface Book 3 15 против Huawei MateBook 14s
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
- Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (82 и 60 Вт*ч)
- Имеет на 22% более четкий дисплей – 260 против 213 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.43 и 1.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4664 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (721 и 861 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.43 кг
|Размеры
|343 x 251 x 15-23 мм
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|Площадь
|861 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|~83.3%
|Боковые рамки
|13 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|34 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|260 точек на дюйм
|213 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|3:2
|Разрешение
|3240 x 2160 пикселей
|2520 x 1680 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1600:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|93%
|100%
|Охват Adobe RGB
|58%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|127 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|452 грамма
|241 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1233
MateBook 14s +8%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
4060
MateBook 14s +10%
4483
Cinebench R23 (одноядерный)
1183
MateBook 14s +17%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
4664
MateBook 14s +13%
5282
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1335 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|4.101 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|65.7 дБ
|84.1 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.55 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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