Microsoft Surface Book 3 15 против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (82 и 38 Вт*ч)
- На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4475 vs 2523 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
- Имеет на 66% более четкий дисплей – 260 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.5 и 1.9 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (699 и 861 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.5 кг
|Ширина
|343 мм
|324.2 мм
|Высота
|251 мм
|215.7 мм
|Толщина
|15-23 мм
|19.9 мм
|Площадь
|861 см2
|699 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|~77.2%
|Боковые рамки
|13 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий, Синий, Желтый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|34 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|260 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|3240 x 2160 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|93%
|-
|Охват Adobe RGB
|58%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|127 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|452 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
Surface Book 3 15 +63%
4260
Cinebench R23 (одноядерный)
1153
1364
Cinebench R23 (многоядерный)
Surface Book 3 15 +77%
4475
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1335 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|4.101 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Surface Book 3 15 +45%
4.101 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|65.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.55 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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