Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Процессор Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика GeForce GTX 1660 TI Max-Q - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (861 и 941 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.4 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм Площадь 861 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~71.3% Боковые рамки 13 мм 6.7 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 - Цветовой охват sRGB 93% 100% Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 +33% 400 нит Legion 5i 15" Gen 7 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 127 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP - 80 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1140 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1740 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Surface Book 3 15 4.101 терафлопс Legion 5i 15" Gen 7 +74% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 65.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.1 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.