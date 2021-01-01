Surface Book 3 15 или ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Процессор Intel Core i7 1065G7 - AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Видеокарта показывает в среднем на 149-203% больше FPS в играх

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (82 и 50 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 66% более четкий дисплей – 260 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.47 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (747 и 861 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.47 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 329 x 227 x 17.9 мм Площадь 861 см2 747 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~72.3% Боковые рамки 13 мм 9.6 мм Цвета Серебристый Черный, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 34 дБ 40.7 дБ

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 800:1 Цветовой охват sRGB 93% - Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма 364 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1600 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Surface Book 3 15 +270% 4.101 терафлопс ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 65.7 дБ 75 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.9 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.