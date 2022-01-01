Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3240 x 2160 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Процессор Intel Core i7 1065G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (82 и 57 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 60% более четкий дисплей – 260 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.13 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (695 и 861 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.13 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 314.5 x 221 x 14.9 мм Площадь 861 см2 695 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~81.8% Боковые рамки 13 мм 6.5 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ 34.3 дБ

Дисплей 3240 x 2160 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1600:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 93% 100% Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 1:53 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 127 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма 332 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1140 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1100 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 640 Блоки текстурирования (TMUs) 96 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Surface Book 3 15 +191% 4.101 терафлопс ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 65.7 дБ 80.3 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 5.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.