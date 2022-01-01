Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Сенсорный экран

Имеет на 28% более четкий дисплей – 201 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6339 vs 4152 баллов

Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (56 и 45.8 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.25 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 321 x 210 x 15 мм Площадь 687 см2 674 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.1% Боковые рамки 11.3 мм 5.6 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13.5 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 121% - Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 +17% 350 нит Swift 3 (SF314-512) 300 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д Swift 3 (SF314-512) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.