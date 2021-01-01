Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Apple MacBook Pro 13 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 12.2 Вт*ч большей батареей (58 и 45.8 Вт*ч)
- На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1495 vs 1336 баллов
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.28 кг
|1.37 кг
|Ширина
|308 мм
|304.1 мм
|Высота
|223 мм
|212.4 мм
|Толщина
|14.5 мм
|14.9 мм
|Площадь
|687 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~79.4%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6000 об/мин
|Уровень шума
|-
|41.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1524:1
|Цветовой охват sRGB
|121%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|78.4%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|12.96 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|60 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|1.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
3657
Cinebench R20 (одноядерный)
418
Cinebench R20 (многоядерный)
1495
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|0 терафлопс
|0.81 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|2133 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|4x USB 3.1
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|0.7 мм
|Размер
|11.5 x 7.6 см
|13.4 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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