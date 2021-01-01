Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.28 и 1.89 кг)

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4152 vs 2452 баллов

Имеет на 43% более четкий дисплей – 201 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (687 и 861 см2) Причины выбрать ASUS Chromebook Flip C536/CX5 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 11.2 Вт*ч большей батареей (57 и 45.8 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.89 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 357.6 x 240.8 x 18.5 мм Площадь 687 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.9% Боковые рамки 11.3 мм 6.1 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1080 Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 121% - Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 +40% 350 нит Chromebook Flip C536/CX5 250 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 256 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д Chromebook Flip C536/CX5 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.