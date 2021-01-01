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Microsoft Surface Laptop 3 13.5" против ASUS VivoBook S13 S333

Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
ASUS VivoBook S13 S333
Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
ASUS VivoBook S13 S333
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5" и ASUS VivoBook S13 S333 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 201 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S13 S333
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1371 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4.2 Вт*ч большей батареей (50 и 45.8 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (605 и 687 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5"
vs
VivoBook S13 S333

Корпус

Вес 1.28 кг 1.2 кг
Ширина 308 мм 304 мм
Высота 223 мм 199 мм
Толщина 14.5 мм 14.9 мм
Площадь 687 см2 605 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.6%
Боковые рамки 11.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 121% 100%
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5" +17%
350 нит
VivoBook S13 S333
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 60 Вт 45 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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