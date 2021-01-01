Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 45.8 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 На 434% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4152 vs 777 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.28 и 1.85 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (45.8 и 41 Вт*ч)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 201 против 100 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (687 и 844 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.85 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 687 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.5% Боковые рамки 11.3 мм 6.6 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 2256 x 1504 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB 121% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 +59% 350 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS - 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 256 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3733 МГц 2400 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.