Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 3 13.5 или XPS 13 Plus 9320 – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Dell XPS 13 Plus 9320

51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 201 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7904 vs 4152 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.2 Вт*ч большей батареей (55 и 45.8 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (588 и 687 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.28 кг 1.23 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 687 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~88.6%
Боковые рамки 11.3 мм 3.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 2000:1
Цветовой охват sRGB 121% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5
350 нит
XPS 13 Plus 9320 +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 Вт 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Laptop 4 13.5
2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Pro 7
4. Dell XPS 13 Plus 9320 против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
5. Dell XPS 13 Plus 9320 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Dell XPS 13 Plus 9320 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
7. Dell XPS 13 Plus 9320 против XPS 15 9520 (2022)
8. Dell XPS 13 Plus 9320 против XPS 15 9510 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 Plus 9320 и Microsoft Surface Laptop 3 13.5 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры