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Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против Dell XPS 15 9510 (2021)

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
65 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Батарея 45.8 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics G1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.28 и 1.81 кг)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 201 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (687 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 4152 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (56 и 45.8 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.81 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 687 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~89%
Боковые рамки 11.3 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 121% -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5
350 нит
XPS 15 9510 (2021) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 60 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц
FLOPS - 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
XPS 15 9510 (2021)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 15.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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