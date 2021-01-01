Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2256 x 1504 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 45.8 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика Intel UHD Graphics G1 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.28 и 1.81 кг)

Сенсорный экран

Имеет на 39% более четкий дисплей – 201 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (687 и 793 см2) Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 125% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 4152 баллов

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (56 и 45.8 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.81 кг Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 344.7 x 230 x 18 мм Площадь 687 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~89% Боковые рамки 11.3 мм 4.3 мм Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 38.2 дБ

Дисплей 2256 x 1504 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 13.5 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 201 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 121% - Максимальная яркость Surface Laptop 3 13.5 350 нит XPS 15 9510 (2021) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 45.8 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 60 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 473 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics G1 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1343 МГц FLOPS - 5.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.73 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 256 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Surface Laptop 3 13.5 н/д XPS 15 9510 (2021) 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 88.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.6 см 15.1 x 9.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.