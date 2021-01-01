Главная > Сравнение ноутбуков > Surface Laptop 3 13.5 или Spectre x360 14 (2021) – что лучше выбрать?

Microsoft Surface Laptop 3 13.5 против HP Spectre x360 14 (2021)

55 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
VS
53 из 100
HP Spectre x360 14 (2021)
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
HP Spectre x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2256 x 1504
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 3 13.5 и HP Spectre x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 171 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Spectre x360 14 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 20.2 Вт*ч большей батареей (66 и 45.8 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4810 vs 4152 баллов
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 3 13.5
vs
Spectre x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.28 кг 1.34 кг
Размеры 308 x 223 x 14.5 мм 293.8 x 220.1 x 16.9 мм
Площадь 687 см2 647 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~83.9%
Боковые рамки 11.3 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 121% -
Максимальная яркость
Surface Laptop 3 13.5
350 нит
Spectre x360 14 (2021) +14%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:35 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 3 13.5
н/д
Spectre x360 14 (2021)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см 11.5 x 7.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Microsoft Surface Laptop 3 13.5
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) или Microsoft Surface Laptop 3 13.5
3. Microsoft Surface Pro 7 Plus или Microsoft Surface Laptop 3 13.5
4. Microsoft Surface Book 3 13.5 или Microsoft Surface Laptop 3 13.5
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) или HP Spectre x360 14 (2021)
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) или HP Spectre x360 14 (2021)
7. HP Pavilion x360 14 (2021) или HP Spectre x360 14 (2021)
8. HP ENVY x360 13 (2021) или HP Spectre x360 14 (2021)
9. HP EliteBook x360 1040 G8 или HP Spectre x360 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 14 (2021) и Microsoft Surface Laptop 3 13.5 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры